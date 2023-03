La banca dati del servizio sanitario

In Città Studi la "banca dati" del Servizio Sanitario. Si chiama Catch atMind il nuovo polo digitale europeo coordinato dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con 17 partner del mondo accademico, clinico, tecnologico, delle imprese e del terzo settore. L’hub guidato dalla Statale nasce per promuovere la traslazione dei risultati e dei prodotti della ricerca sanitaria in applicazioni pratiche e lo sviluppo di servizi per le imprese e per ospedali, università, centri di ricerca. Con la certificazione europea del Seal of Excellence, Catch atMind è entrato nella rete dei Poli europei di innovazione digitale (Edih), istituiti nell’ambito del Digital Europe Programme, per contribuire alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione, sfruttando intelligenza artificiale, cybersicurezza e calcolo a elevate prestazioni. "Il Polo - spiega Mariapia Abbracchio, prorettrice vicaria con delega alla Ricerca e all’Innovazione - realizzerà un ambiente dove i dati, gestiti nel rispetto della normativa in materia, nonché supportati dalle tecnologie 5G per garantirne la sicurezza e privatezza, possano essere trasmessi, condivisi, armonizzati e rielaborati per attività di ricerca, per migliorare le modalità di diagnosi, per fornire servizi più efficaci ed efficienti al cittadino e per migliorare la capacità di introdurre soluzioni nuove e innovative da parte delle aziende".Si.Ba.