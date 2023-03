Koiné propone i centri estivi al Parco Nord

La cooperativa sociale Koiné propone delle settimane verdi al parco Nord per bambini dai 5 agli 11 anni. Aperte le iscrizioni. Durante le 10 settimane verdi "So-stare in natura", i bambini avranno modo di scoprire il diritto all’ozio, allo sporcarsi, agli odori, al dialogo, alla manualità, alla strada e molto altro. Tutto questo grazie alla stimolazione dei cinque sensi, alla curiosità e ai compiti che verranno dati dai dipendenti del parco Nord. I bambini conosceranno il diritto all’ozio, ovvero vivere dei momenti di tempo non programmato dagli adulti. Il diritto allo sporcarsi, a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti. Il diritto agli odori, a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura. Il diritto al dialogo, quindi ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare. Il diritto alla manualità, piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde. Il diritto ad un buon inizio, mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura. Il diritto alla strada per giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade. Il diritto al selvaggio, costruire un rifugio gioco nei boschetti, ad avere boschi e prati in cui nascondersi. Il diritto al silenzio, ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua. Il diritto alle sfumature, saper cogliere le mille sfumature di colori della natura. Il tema viene articolato in programmazioni settimanali, in modo da dare la percezione di un percorso concluso ai bambini che frequentano una sola settimana. Dal 12 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre. Informazioni: [email protected] - 320-9572736.

Davide Falco