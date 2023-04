Julia Ituma, morta la pallavolista. Cordoglio e affetto sui social: “Un talento e una meravigliosa ragazza”

Milano, 13 aprile 2023 – Lutto nel mondo del volley: è morta la pallavolista Julia Ituma. La 18enne, nata a Milano ma di origini nigeriane, è stata trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con il suo club, l'Igor Gorgonzola Novara. La squadra era in trasferta per giocare la semifinale di Champions League di pallavolo (l'Eczacibasi ha vinto 3-0, lei aveva messo a segno due punti). La sportiva sarebbe precipitata dalla finestra del suo albergo, poche ore dopo la partita, ma sono ancora sconosciute le cause di quanto accaduto.

“Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”, scrive l’Igor Volley Novara sul suo profilo Facebook.

“Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione. Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno. Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato". Queste le parole del Presidente federale Giuseppe Manfredi, dopo la tragica scomparsa della schiacciatrice dell'Igor Gorgonzola Novara, Julia Ituma. La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento, in memoria della giovane sportiva, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica.

Tra le prime reazioni dopo la morte di Ituma, il tweet di Mauro Berruto, ex ct della nazionale maschile di volley oggi responsabile sport per il Partito Democratico. “Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”.

“Una delle notizie che non mi sarei mai aspettato di ricevere, Julia Ituma, giovane promessa del volley novarese, ci ha lasciati la scorsa notte. Tutta la comunità sportiva e non solo, è sconvolta e addolorata per questa perdita. Non esistono parole in circostanze come questa. Desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Julia e a tutta la famiglia di Igor Volley Novara. Un abbraccio sincero”, scrive su Facebook l’assessore allo Sport del Comune di Novara Ivan De Grandis.

Un pensiero anche dal senatore Dario Parrini: “Per un'atleta indossare per l'ultima volta la propria maglia è un momento che racchiude una vita intera. Nessuno si aspettava che quella di ieri con i colori del Novara sarebbe stata l'ultima volta di Julia Ituma. Solo 18 anni ma già di una bravura incredibile. Alla famiglia, alla società Igor Volley Novara e a tutte le persone a lei vicine, sentite condoglianze. Ciao Julia”.

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura e sport alla Camera e al Senato fanno sapere che “la morte di Julia Ituma è una notizia sconvolgente, che colpisce tutto il mondo dello sport. Restiamo attoniti davanti a una tragedia così terribile che colpisce un'atleta così giovane. Ci stringiamo ai suoi familiari, amici e alla sua squadra".

“A nome mio personale e di tutta la tifoseria azzurra ci stringiamo attorno alla famiglia Ituma per la straziante notizia arrivata poco fa. È stato un onore averti conosciuta e vederti giocare”, si legge in un post sulla bacheca Facebook di La Famiglia del Volley femminile. Mentre I Passione Rosa Supporters “si stringono attorno alla famiglia e agli amici di Julia Ituma, in questo momento di dolore ed incredulità che accomuna tutto il mondo del Volley di fronte a questa tragedia”. In Volley Piemonte scrive sui social: “…in questi casi le parole servono a poco. Julia per un anno al Club Italia ha condiviso la camera con la nostra Amelie e ricordiamo i quarti di finale nazionali da noi giocati a Verona con il Volleyro’ in cui Julia giocava la scorsa stagione”. Poi, Lpm Pallavolo Mondovì: “Con immensa tristezza ci uniamo al dolore di tutto il movimento pallavolistico per la prematura scomparsa di Julia Ituma. Un grande lutto per la pallavolo italiana, ma soprattutto per la famiglia di questa giovanissima ragazza, un'atleta di alto livello e di grande prospettiva”. Ma anche Obiettivo Volley: “Siamo sconvolti dalla scomparsa di Julia Ituma e desideriamo porre le più sentite condoglianze alla società Igor Volley Novara, alla famiglia della giovanissima atleta ed a tutti i suoi cari”. E anche il “Consorzio Vero Volley si unisce al cordoglio di tutto il mondo della pallavolo per la tragica scomparsa della giovane Julia Ituma”.

Numerosi i messaggi da parte dei fan che ammiravano e stimavano Julia. In tanti hanno postato sui social una fotografia di Julia con accanto uno o più cuoricini. Mentre qualcuno ha preferito scrivere un pensiero dedicato alla giovane, alla sua famiglia e alla sua squadra di volley . “Il dispiacere di una giovane vita persa innanzitutto, di un talento pallavolistico che poteva sbocciare, di una famiglia che dovrà piangere una vita spezzata”, dice Ivano su Facebook. Seguito da Floriano: “Non ci credo, una ragazza così giovane e bella”. E da Daniela: "È morta Julia Ituma, una forte, splendida ragazza di diciotto anni. Era una pallavolista e l'avevo vista giocare dal vivo solo due settimane fa. Che il suo domani sia rosa e bello come lei, là dove le capiterà di andare”. Mentre Lia twitta: “Sono sconvolta. Sono vicina alla squadra, ai tifosi, alla famiglia e alle persone che le volevano bene”.