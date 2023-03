Iuri Lapicus morto a 27 anni, il campione di arti marziali vittima di un incidente in moto

Iuri Lapicus (Foto Instagram)

Milano, 20 marzo 2023 – È morto Iuri Lapicus, uno dei più grandi talenti delle arti marziali miste (Mma). Il giovane sportivo, 27 anni, era ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente in moto, a Pogliano Milanese, venerdì 17 marzo.

Moldavo di nascita ma italiano d’adozione, si allenava nella palestra milanese di George Petrosyan, stella italiana della kickboxing.

In carriera Iuri aveva disputato 16 incontri da professionista vincendone 14, tutti prima del limite (4 per Ko e 10 per sottomissione) e ben 13 di essi al primo round. Nel 2019 era entrato in ONE Championship, una delle più importanti promotion al mondo non solo di Mma ma anche di Kickboxing e Muay Thai. A oggi era uno dei soli 3 italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale insieme a Marvin Vettori in UFC e ad Alessio Sakara in Bellator.

Iuri Lapicus (Foto Instagram)

Stando alla ricostruzione dell’incidente, avvenuto a Pogliano Milanese, hinterland del capoluogo lombardo, il 27enne avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava cadendo per terra. I soccorsi sono arrivati quasi subito e il lottatore è stato trasportato in codice rosso al Niguarda in elicottero. Ma, dopo tre giorni di coma, non ce l'ha fatta.

Subito dopo la triste notizia, tanti atleti ed ex atleti, oltre a decine di tifosi e appassionati, hanno voluto regalare un pensiero a Iuri. Un post social glielo ha dedicato anche Giorgio Petrosyan, thaiboxer e kickboxer armeno naturalizzato italiano quattordici volte campione del mondo, vincitore di 104 combattimenti. Lo sportivo ha condiviso su Instagram alcune foto di Lapicus, sorridente in un momento di relax o concentrato sull'ottagono, accompagnate dalla didascalia: "Ti voglio ricordare così". E il calciatore Mario Balotelli ha postato l'emoji di un cuore a commento del post di Petrosyan.

Il post di Giorgio Petrosyan (Foto Instagram)

Numerosi i commenti da parte dei follower del 27enne, che hanno riempito la bacheca di Instagram. “Ti ho conosciuto quando facevi sicurezza da noi bravissimo ragazzo sempre disponibile. La vita è stata veramente ingiusta. Riposa in pace campione sarai un guerriero del paradiso”, ha scritto un utente. E un altro: “Quando sei arrivato in palestra circa 12 anni fa, non parlavi molto, sempre a testa bassa ma con la stoffa del campione. Con i fatti hai poi dimostrato di esserlo, dentro e fuori dall'ottagono. Ci mancherai". Tanti i fan che si definiscono "onorati per averlo conosciuto".