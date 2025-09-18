L’Istituto nazionale dei tumori di Milano accoglie bambini da Gaza e dall’Ucraina: “Qui l’80-90% di guarigione”

L'Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il suo impegno nell'oncologia pediatrica, settore su cui ogni settembre si concentra l'attenzione pubblica. Con circa 250 nuovi pazienti pediatrici presi in carico annualmente, l'Istituto vanta una particolare expertise nei tumori solidi e del sistema nervoso centrale.

L'emergenza umanitaria ha portato nuove sfide: dall'inizio del conflitto ucraino, l'Int ha accolto 33 piccoli pazienti provenienti dal paese in guerra. Più recentemente, la struttura ha esteso il suo supporto ai bambini della striscia di Gaza, collaborando con la rete internazionale St. Jude Children's Research Hospital.

La disparità globale delle cure

"Ci occupiamo di bambini sfortunati perché si ammalano di cancro, ma anche fortunati perché nati in contesti dove esistono le più alte possibilità di guarigione. A livello globale, l'Oms si pone come obiettivo il 60% di sopravvivenza per tumori che qui hanno già l'80-90% di guarigione. Non possiamo accettare una disparità così profonda", spiega Maura Massimino, direttrice della Pediatria oncologica della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori.

Le parole della direttrice evidenziano una realtà drammatica: mentre in Italia e nei paesi sviluppati i tassi di guarigione raggiungono percentuali elevatissime, in altre aree del mondo la sopravvivenza rimane drammaticamente bassa.

Innovazione e follow-up

Parallelamente alla cura, la ricerca rappresenta un pilastro fondamentale. L'Ambulatorio dei guariti segue quotidianamente bambini e ragazzi dopo la conclusione delle terapie, garantendo percorsi di reinserimento sociale e sanitario. Qui è stata sviluppata la componente pilota del "Passaporto del guarito", progetto europeo che raccoglie informazioni cliniche per creare piani personalizzati di follow-up.

"La relazione di cura accompagna i pazienti non solo durante la malattia, ma anche nella guarigione e nella vita che verrà", conclude Massimino, sottolineando l'approccio olistico dell'Istituto milanese.