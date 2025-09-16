La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”

Milano – “Ci eravamo rifugiate dentro un edificio che è stato bombardato. Io, le mie tre bambine e mia madre ci siamo ritrovate sotto le macerie il 23 novembre del 2023”. Vive per un soffio. Tirate fuori appena in tempo da un ammasso di pietre e polvere. Taghred, 31 anni, è arrivata a Milano il 5 marzo del 2024 dalla Striscia di Gaza con la madre e le sue figlie, in uno dei primi gruppi di palestinesi evacuati per motivi medici dalla zona di guerra e accolti in Italia. Dall’ospedale pediatrico Vittore Buzzi, dove la famiglia ha ricevuto le prime cure, donne e bimbe si sono poi trasferite in un alloggio temporaneo messo a disposizione da un’associazione nel quartiere Adriano. Le piccole Maryam, di 8 anni, Zena, di 6, e Rima, di 3, frequentano le scuole. E lo scorso 30 maggio, a Milano è arrivato anche il papà Youssef, trentaduenne. Dopo oltre un anno di lontananza. “Tra i primi ricongiungimenti di una famiglia palestinese a Milano. Sono rifugiati con protezione internazionale”, spiega Glores Sandri che con il suo progetto “A doula for Palestine“ supporta le donne di Gaza.

Per Taghred, che sta imparando a parlare l’italiano, domenica ha fatto da interprete: tutta la famiglia era presente alla festa di via Arquà organizzata dall’associazione di quartiere “Bellarquà“ che promuove eventi solidali e di aggregazione nella zona di via Padova. Per l’occasione, in strada c’era un’installazione piena di barchette di carta colorate su un tulle azzurro che rappresentava il mare: “barchette per Gaza“. Al centro, Global Sumud Flotilla. Tra le iniziative del pomeriggio, la musica di una banda accompagnata dal grido “Palestina libera”. Taghred mostra una lunga cicatrice sul braccio: “A Gaza sono stata 55 giorni in ospedale – racconta –. Sono rimasta ferita al braccio, mi hanno dovuto inserire una placca. Non mi sono ancora ripresa”. Nel suo Paese lavorava come avvocato, “mi occupavo di assistere le donne vittime di violenza”, fa sapere. Il marito Youssef invece racconta di aver studiato informatica per 5 anni, per poi lavorare per un’organizzazione benefica turca che si prende cura dei bambini di Gaza con bisogni speciali, che hanno perso i genitori. Ora cerca un impiego in Italia. “Parlo inglese e imparerò anche l’italiano. Sono disposto a fare qualsiasi cosa pur di garantire una vita dignitosa alle mie figlie”, è il suo appello.

La famiglia viveva a Gaza City, Al-Nasr, vicino all’ospedale Al-Shifa. “Quando è stato chiesto di evacuare l’intera città di Gaza, il 13 ottobre 2023 abbiamo lasciato la città per raggiungere Rafah e i parenti di mio marito – racconta Taghred –: padre, madre, il fratello con la moglie e i figli. C’era anche mia madre (che ha 53 anni, ndr). Il 23 novembre la casa dei parenti di mio marito è stata bombardata. Aveva tre piani ed è stata completamente rasa al suolo. Quel giorno 13 persone sono morte lì, compresi i nipoti di mio marito”. Poi, mentre lei e le bimbe erano in ospedale, Youssef ha vissuto accampato lì di fianco, sotto un tetto costruito alla bell’e meglio, in balìa di sporcizia e insetti. Poi è stato accolto in un campo profughi a Khan Yunis. “Ho perso più di 10 chili”, dice. Sul cellulare custodisce foto e video di quando lavorava e stava con le sue bambine. Tra le immagini anche un filmato con il salvataggio di una delle sue figlie estratte dalle macerie.

Quale futuro sognano? Il desiderio è quello di poter tornare a Gaza, un domani. “Gaza è la mia città – sottolinea Taghred –, ci sono cresciuta, ho dato alla luce le mie figlie e ci ho lasciato la tomba di mio padre. Come posso non tornare nella mia terra, nella mia patria, tra la mia famiglia e i miei amici? Ora però non posso tornare. Venire all’estero non è stata una mia scelta ma è una prova che tutti noi abbiamo dovuto affrontare. Faremo del nostro meglio per le nostre figlie ma un giorno torneremo nella nostra patria e nella nostra terra, che è la più cara ai nostri cuori. Non dimenticheremo la nostra identità di palestinesi e la insegneremo alle bambine”.