Istituti da ristrutturare. Cantieri in ritardo

Lavori conclusi, in corso o quasi al via per 15 milioni di euro, un progetto complessivo che connette interventi e disegna edifici destinati alla didattica ma anche aperti alla cittadinanza, cronoprogrammi e tempistiche, rose ma anche spine. Al momento la più fastidiosa è al cantiere per la riqualificazione della palestra alla media di via De Amicis, dove i lavori da 400mila euro sono in stallo; a cavallo del termine presunto il completamento dell’opera è al 40%, "scatteranno le penali: ma bisogna, ed è la cosa più importante, ultimare l’opera. Il più velocemente possibile, e senza costi per la collettività". Uno sguardo a tutto tondo sull’edilizia scolastica, “core business“ del settore lavori pubblici melzese ormai da anni, al centro della commissione tenutasi in municipio l’altra sera, davanti a consiglieri e cittadini, e con in cattedra l’assessore Massimo Del Signore e la responsabile dell’ufficio tecnico Giovanna Rubino. Numeri e stato dell’arte, progetto per progetto. Partendo dalla nuova scuola media con civic center in viale Gavazzi. I lavori sono partiti nel settembre 2023, si sono impantanati in partenza per rimozione amianto, rimozione di una cisterna interrata, acqua di falda troppo alta. Sono ripresi dopo mesi, ma il cronoprogramma modificato è già su carta: di apertura vera e propria si parla per l’anno scolastico 2025-26.

La riqualificazione dell’altra e storica scuola media cittadina, la Mascagni, partirà con un primo lotto, già finanziato per 3 milioni e mezzo da Pnrr: restyling energetico, facciate, revisione degli spazi. Un primo bando andò deserto, un secondo si avvicina: cantieri a dicembre 2025. Focus anche sulla riqualificazione energetica della materna in via Boves già finanziata per 400mila euro e quasi al via. Sul cantiere tribolato della palestra di via De Amicis il confronto e le critiche della minoranza. Nella relazione del capo ufficio tecnico il racconto di "un cantiere da subito difficoltoso". E così Del Signore: "Sull’edilizia scolastica abbiamo investito con una visione. Ma ecco l’intervento che ci blocca. Valutazioni tecniche sul da farsi sono in corso. La revoca dell’appalto una soluzione estrema: speriamo ancora di arrivare al traguardo".

Monica Autunno