iPhone 15, la lunga coda all’Apple Store di Milano: “C’è chi ha passato la notte qui”

Milano – Una lunga coda di persone davanti all’Apple Store di piazza Liberty a Milano in paziente attesa fin dalle prime ore della giornata. E qualcuno persino dalla notte di ieri. Tutto per riuscire ad accaparrarsi i nuovi modelli di iPhone 15 o l'ultimo smart watch di Apple che da oggi sono disponibili in Italia.

La coda all'Apple Store d piazza Liberty per il lancio dell'Phone 5

La coda, come ha raccontato una commessa dello store, è iniziata presto al mattino, verso le 7 e "c'è qualcuno, anche se pochi, che hanno passato la notte qui – ha raccontato – come quella ragazza”, che si è portata una sedia pieghevole da campeggio da casa per stare più comoda.

Il negozio ha aperto le porte alle 8 e piano piano i giovani sono entrati per acquistare l'ultimo smartphone di casa Apple, il cui prezzo per i modelli base parte da 1.000 euro, mentre le versioni “Pro” arrivano fino a 1.900 euro.