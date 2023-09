Milano, centinaia in fila per comprare lo Swatch Plancpain: cos’è l’orologio iconico da 390 euro

Davanti al negozio Swatch in via Vittorio Emanuele II, a Milano, ci sono centinaia di persone in coda. La fila inizia a piazza San Carlo e finisce quasi in San Babila: tanti, tantissimi i giovani. Tutti sono lì in attesa di poter acquistare il nuovo modello della collezione Blancpain, la versione che omaggia, a 390 euro, il più iconico degli orologi subacquei.

Disponibile in cinque varianti, è diventato quasi un fenomeno pop diffuso anche dai fashion blogger della generazione Z (e non). La collezione comprende cinque modelli ispirati ai cinque oceani del pianeta: Artic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean.

Il modello celebra il più classico Fifty Fathoms, l’orologio per sommozzatori creato 1953 anni fa da un appassionato di immersioni: il primo orologio in grado di affrontare la pressione subacquea. La collezione è disponibile solo in alcuni negozi selezioni e in tutta Italia le code sono lunghissima.

L’orologio originale fu scelto dai pionieri delle immersioni e dai corpi d'élite dei marine di tutto il mondo come strumento di cronometraggio professionale. Il Fifty Fathoms divenne rapidamente uno strumento indispensabile per i subacquei nelle loro missioni subacquee e ha consentito a Blancpain di stringere stretti legami con la comunità oceanica.