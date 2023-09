L’iconico Swatch Blancpain da 390 euro rivenduto online a prezzi più che triplicati

Milano – Appena due giorni fa centinaia di giovani e giovanissimi facevano la coda fuori dal negozio Swatch in corso Vittorio Emanuele II, a Milano, per accaparrarsi a 390 euro il nuovo modello della collezione Blancpain, la versione che omaggia il più iconico degli orologi subacquei. Per la maggior parte di loro a spingerli era la voglia di avere al braccio un modello ricercatissimo, diventato quasi un fenomeno pop diffuso anche dai fashion blogger della generazione Z (e non).

Ma per qualcuno non era semplicemente questo: il tempo di tornare a casa, fare qualche foto e preparare l’annuncio, i più spudorati hanno rimesso in vendita gli orologi a prezzi gonfiatissimi. C’è chi si è accontentato di chiedere il doppio e chi invece ha triplicato la richiesta: fino a 1.200 euro. Nulla d’illegale, s’intende, e nemmeno nulla di inedito: succede spesso che pezzi iconici, di abbigliamento o accessori, finiscano subito online a prezzi lievitati.

Sabato 9 settembre, come detto, c’erano centinaia di persone in coda fuori dal punto vendita. La fila iniziava a piazza San Carlo e finiva quasi in San Babila. Disponibile in cinque varianti ispirati ai cinque oceani del pianeta: Artic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean.

Il modello celebra il più classico Fifty Fathoms, l’orologio per sommozzatori creato 1953 anni fa da un appassionato di immersioni: il primo orologio in grado di affrontare la pressione subacquea. La collezione era disponibile solo in alcuni negozi selezionati. L’orologio originale fu scelto dai pionieri delle immersioni e dai corpi d'élite dei marine di tutto il mondo come strumento di cronometraggio professionale. Il Fifty Fathoms divenne rapidamente uno strumento indispensabile per i subacquei nelle loro missioni subacquee e ha consentito a Blancpain di stringere stretti legami con la comunità oceanica.