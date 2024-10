“Io non rischio“. Protezione civile in campo oggi

Nel Sud-Ovest Milano torna oggi “Io non rischio“, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con istituzioni e associazioni. Oggi, dalle 9.30 alle 17, nel parcheggio davanti alla biblioteca di via Fagnana, sarà allestita la “Cittadella di Io non rischio del Sud-ovest Milano“, con i volontari dei gruppi di Protezione civile di Buccinasco, Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele e Casarile. Saranno presentati i plastici sugli effetti di terremoti e alluvioni, verrà organizzata la simulazione di una camminata sulle macerie, ci saranno cartelloni illustrativi dell’app AllertaLom e sulle zone sismiche e verranno illustrati i piani comunali di Protezione civile territoriali. "I volontari di questa realtà sono fondamentali per la tutela del nostro territorio – commenta il sindaco Rino Pruiti –. L’evento è importante per capire i rischi naturali del territorio e come ciascuno possa contribuire a ridurli e come affrontarli".

Spostandosi in Martesana, anche la Protezione civile di Pioltello sarà all’Idroscalo oggi. Uno dei gruppi dell’hinterland in vetrina a “Io non rischio“, la giornata dedicata dalle tute gialle alla prevenzione delle calamità. Il team di casa in trasferta a Milano cerca tre volontari, oggi sul campo sono in 27, da qualche giorno coordinati da Michele Paganelli, dopo l’addio dell’assessore Claudio Dotti alla direzione. Per i pioltellesi gli eventi non finiscono qui, sabato 26 la città ospiterà dalle 10 alle 16 al Campo prove Esem-Cpt (via Morvillo 6) “Piccoli in cantiere“, il corso di sicurezza sul lavoro per bambini, che impareranno a montare tende, spegnere incendi, fare i nodi, trasmettere con la radio.

Bar.Cal.

Fra.Gri.