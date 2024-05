Inzagoodfest con la Pro Loco

Associazioni in mostra, corti aperte, stand e iniziative, dimostrazioni e laboratori, è l’ora di Inzagoodfest, tradizionale happening di primavera organizzato dalla Pro Loco con il comune e la consulta del volontariato, si tiene, tempo permettendo (già scritto, in caso di maltempo, il rinvio a domenica prossima), nel suggestivo scenario dell’alzaia della Martesana inzaghese e al parco di via Lazzaretto. Molte le iniziative della giornata. Si parte alle 9,30 con "Camminando si impara", passeggiata guidata lungo il naviglio organizzata da Banca del Tempo e associazione Studi Storici. Dalle 10 giochi tradizionali in legno, dalle 11,30 Rock e blues con RobyB&Dan Martinazzi. Nel pomeriggio, dalle 13, l’iniziativa "A passo di danza" con l’associazione Mariposa e, alle 15,30, "Dancing time" con la scuola di danza Betty Stucchi. Dopo un momento "magico" alle 17 con Le Magie di zio Potter ancora musica con djMatch e Round Deep. La festa si chiuderà, alle 21,30 con un grande spettacolo pirotecnico. M.A.