Inzago, Emergenza Camici, Comune mette a disposizione due Ambulatori

Emergenza camici, un problema anche di spazi, il Comune mette a disposizione due ambulatori: "È l’unico contributo concreto che possiamo dare in una situazione non drammatica, ma pur sempre critica". Gli ambulatori oggetto del bando sono in via Marchesi, "e sono stati - spiega l’assessore Sabrina Cagnardi - recentemente rinnovati". I dettagli della concessione sono dettagliati nel bando. Gli ambulatori potranno essere assegnati, a canone agevolato, a medici di medicina generale assegnati al distretto Melegnano Martesana purché di prima nomina e con un numero di pazienti non superiore a mille. In subordine, possono fare richiesta anche medici che già operano nel Comune di Inzago. L’affitto dei locali è fissato a tre anni: il primo gratuito, il secondo a 150 euro mensili, il terzo a 350. A carico del Comune, inoltre, saranno eventualmente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche Inzago, nell’ultimo anno, ha dovuto fare i conti con la problematica dei medici di base insufficienti. "In questo specifico momento - così Cagnardi - non abbiamo notizia di nostri cittadini senza medico. Ma questo non basta. Molti hanno dovuto iscriversi in comuni vicini".

Monica Autunno