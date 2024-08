Inzago-Capo Nord in bici, Daniele Fornasari: “44 giorni attraverso 5 Paesi, una stupenda avventura”

Inzago (Milano) – Bellezze paesaggistiche, complicazioni organizzative causate dal maltempo e inaspettate riparazioni per la rottura del cerchione della sua due ruote si fondono nell’insolita vacanza di Daniele Fornasari, 30enne inzaghese, che ha pedalato fino a Capo Nord in sella alla sua bicicletta per 4mila 100 chilometri. Partito il 28 giugno scorso da Inzago, ci sono voluti 44 giorni - sei dei quali utilizzati per le pause necessarie di riposo e soluzione agli imprevisti tecnici e climatici - per raggiungere il promontorio di Capo Nord.

Ritornato a casa, così si racconta: “Dentro di me mi sono detto: c’è l’ho fatta. Giunto a Capo Nord mi sono guardato intorno, più a nord di così non si va. Non ho realizzato subito quanto avevo fatto, bisognava fare i conti con la stanchezza. Poi, nelle mia mente ho raccolto i momenti vissuti lungo il percorso, ho compreso che ciò che sembrava una follia si era trasformata in una stupenda avventura positiva”. Un bagaglio di esperienze da conservare: “La parola che mi piace usare per questi viaggi è “formativo”. Nel senso che sono stati momenti dove impari un sacco di cose, da quelle culturali a quelle sulla propria capacità di gestire e risolvere situazioni impreviste, in ambienti che non sono la tua quotidianità”.

Solitudine e autosufficienza, uno stile di vita per 44 lunghe giornate: “Ho viaggiato in solitudine, ad eccezione per alcuni brevi tratti, situazione che mi ha permesso di ammirare al meglio tutto ciò che mi circondava lungo il tragitto. Campeggi, ostelli ma anche ospitalità delle persone del luogo sono state le scelte fatte per passare la notte”. Partito dall’Italia, ha toccato poi cinque Paesi europei prima di raggiungere la Norvegia: Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania e Danimarca. Duemila euro il costo complessivo per l’insolito viaggio messo ora in archivio, ed è pronto il progetto per una nuova avventura futura: “Mi piacerebbe un viaggio in bicicletta oltre i confini dell’Europa”. L’idea, al momento ancora molto vaga, è quella di percorrere lunghi tragitti in Sud America. “Ci dovrò riflettere con calma”.