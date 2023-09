"Invitato a mandare foto nudo in chat. Ho ceduto. Ora c’è un’indagine in corso" Giorgio, 17 anni, entra in un gruppo Whatsapp in cui vengono scambiate foto intime. Dopo insulti e pressioni, Giorgio partecipa alla sfida e invia una sua foto nuda. La segnalazione dei genitori alla polizia postale porta all'apertura di un'indagine.