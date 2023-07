Investe pedone e se ne va: donna ubriaca al volante fermata dai carabinieri a Corsico

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando una macchina è arrivata all’incrocio con via XX Settembre, dalla strada Vecchia Vigevanese e diretta verso Milano, e lo ha travolto. Poi, la persona che era alla guida, dopo aver investito il pedone, ha ingranato la marcia e ha proseguito dritto a tutta velocità. Lo ha lasciato steso sull’asfalto, senza sincerarsi delle sue condizioni. Che, peraltro, erano molto gravi. L’impatto è stato violentissimo: il 46enne, residente a Corsico, ha battuto la testa per terra e ha riportato un trauma al bacino. I soccorritori, arrivati con un’ambulanza e un’automedica, allertati dai passanti che intanto avevano cercato di aiutare l’uomo steso sull’asfalto, hanno provato a stabilizzarlo sul posto per poi portarlo di corsa, in codice rosso, all’ospedale Niguarda.

Le condizioni sono seri e, ma stabili e, per fortuna, non si trova in pericolo di vita, nonostante i gravi traumi riportati. Alla guida dell’auto pirata che non si è neanche fermata per prestare soccorso c’era una donna di 43 anni, residente a Buccinasco, commessa in una boutique di Milano, che stava rientrando a casa, intorno alle 23.30 di domenica sera. Ha provato a scappare lasciando lì per terra il 46enne, ma i carabinieri della Compagnia di Corsico, coordinati dal tenente Vincenzo Roselli, l’hanno bloccata prima che potesse far perdere le proprie tracce. I militari stavano girando in zona per normali controlli di sicurezza e presidio del territorio, quando si sono trovati davanti all’incidente appena avvenuto, con i passanti che si erano fermati a prestare soccorso all’uomo. In pochi istanti hanno ricostruito l’accaduto e fermato, qualche centinaia di metri più avanti, la Fiat Panda guidata dalla pirata della strada.

I militari l’hanno bloccata prima che imboccasse la strada verso Milano. Mentre una macchina dei carabinieri era a supporto del 118 per soccorrere l’uomo e mettere in sicurezza l’area per consentire le operazioni, un’altra identificava la 43enne di Buccinasco, denunciandola per lesioni gravi, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, La donna, infatti, è stata trovata ubriaca alla guida: si era messa al volante con un tasso alcolemico sopra la soglia limite.