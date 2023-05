Interverrò subito sui servizi sanitari

1) Le priorità che abbiamo messo nel nostro programma elettorale sono molteplici, ma in caso di elezione ci metteremo immediatamente a lavorare, perché è tecnicamente possibile, sulle manutenzioni, il verde, le strade e i marciapiedi. Inizieremo anche subito a lavorare sul rilancio di tutti i servizi di casa di riposo e sulla creazione di quella nuova realtà con servizi sociosanitari, medici e psicologici. La sanità è un tema che è diventato prioritario sia per tutta la cittadinanza che in particolare per gli anziani ai quali attraverso la Gallazzi Vismara dobbiamo offrire molti più servizi rispetto a quelli che ad oggi siamo in grado di offrire.

2) L’accordo di programma per la riqualificazione dell’ex Alfa Romeo potrebbe certamente essere un’opportunità ma, per fare in modo che lo diventi, è assolutamente necessario essere presenti su tutti i tavoli, dobbiamo incidere fortemente con un indirizzo politico che pretenda la realizzazione di tutte quelle opere in grado di ridurre l’impatto sulla nostra qualità di vita. Pertanto, lavoreremo affinché si avvii subito la definizione del trasporto efficace ed efficiente che è stato pensato, ci occuperemo del tema lavoro, di quello importantissimo di tutela ambientale e saremo subito sulla questione della viabilità, prioritaria tanto quanto quella del trasporto.

3) Il commercio di vicinato ci sta molto a cuore. I negozi di vicinato sono il centro della vita sociale di una cittadina come la nostra ed è per questo che intendiamo andare avanti con la riqualificazione dei distretti naturali del commercio (ci sono già i fondi derivanti dalla prima parte dell’accordo di programma ), proponiamo una riqualificazione del centro storico che crei spazi in più all’esterno per le attività esistenti e modificheremo il Pgt in modo che possano aprirsi molte tipologie di attività rispetto a quelle attuali. Proporremo bandi di sostegno al commercio sia per la riqualificazione degli spazi che per il marketing territoriale e cercheremo di sburocratizzare il più possibile le procedure per l’apertura di nuove attività. Stiamo anche facendo un’importante ragionamento su una viabilità che consenta di riconnettere il centro storico con il resto del paese.