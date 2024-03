Interventi anti degrado in tre zone

Interventi anti degrado in tre aree della città: la zona limitrofa alla Stazione Centrale, via Benedetto Marcello e strade adiacenti, la zona di corso Concordia tra piazza Risorgimento e piazza del Tricolore. Dopo la sperimentazione avviata lo scorso dicembre, il progetto ad hoc del Comune di Milano entra nella seconda fase. Ieri, come spiega Palazzo Marino, è stata organizzata una giornata di formazione per una trentina di operatori che interverrano nelle situazioni di bivacco, accattonaggio, molestia, abbandono di rifiuti, abuso di alcol. Il progetto, grazie alla collaborazione della Prefettura, è finanziato anche con fondi del ministero dell’Interno. "Vogliamo migliorare la qualità, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza – e contemporaneamente contenere i fattori di marginalità o i comportamenti legati al disagio sociale". Il progetto inizierà ad aprile e durerà per quattro mesi ma il Comune pubblicherà a breve un bando perché possa avere una nuova fase nel secondo semestre 2024 e per il 2025. A dicembre avevano collaborato i City Angels, ora fra gli enti ci sono il Gruppo di Volontariato e Protezione civile, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’Associazione nazionale Carabinieri, Nucleo di Volontariato Milano Ugolini e Progetto Arca.