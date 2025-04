Omicidio di via Randaccio, interrogato l’assassino: “In casa ho mangiato e bevuto. Il delitto? Non ricordo nulla” Il ventottenne Dawda Bandeh, fermato la sera di Pasqua nell’abitazione vicina all’Arco della Pace con l’accusa di aver ucciso il domestico che l’aveva sorpreso a rubare, è apparso tranquillo davanti al gip. Attesa per la decisione su convalida ed eventuale misura cautelare