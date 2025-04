Milano, omicidio all’Arco della Pace: domestico strangolato e ucciso dal ladro sorpreso a rubare nella casa di lusso

Milano, 20 aprile 2025 – Il colpo in abitazione nella domenica di Pasqua. Il ladro che non fa i conti con la presenza inattesa del domestico di casa. La colluttazione, le mani al collo e lo strangolamento. L'arrivo del proprietario dell'appartamento in zona Sempione e l'allarme al 112. È questa al momento la ricostruzione dell'omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio del 20 aprile 2025 in un'abitazione di via Randaccio, a due passi dall'Arco della Pace: il presunto ladro e assassino, un ventottenne gambian o regolare e con alcuni precedenti di polizia, è stato sottoposto a un provvedimento di fermo dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura. La vittima è un sessantunenne filippino, che lavorava nella dimora di un cinquantunenne israeliano legato a un'istituzione che raccoglie fondi in tutto il mondo per sostenere il suo Paese.

Via Randaccio è una strada a senso unico che collega via Canova e via Massena, fra l'Arco della Pace e corso Sempione

Il rientro a casa

È stato proprio l'uomo, attorno alle 18, a scoprire l'accaduto, dopo essere rientrato a casa al termine di un periodo di ferie: aperta la porta, si è trovato davanti il domestico a terra, probabilmente già privo di vita; nell'appartamento c'era anche uno sconosciuto, che stava rovistando nelle stanze a caccia di soldi o preziosi da rubare. A quel punto, il cinquantunenne ha richiuso la porta per mettere in trappola il centrafricano e ha subito contattato la centrale operativa di via Fatebenefratelli per dare l'allarme.

L'omicidio è avvenuto in via Randaccio, nelle vicinanze dell'Arco della Pace. Sul posto la Scientifica della polizia

Le manette

Quando sono arrivati in via Randaccio, il gambiano era ancora lì: è stato bloccato e ammanettato. Niente da fare per il filippino, di cui è stato purtroppo dichiarato il decesso: stando alle prime informazioni, sarebbe stato strangolato. Sul posto anche gli specialisti della Scientifica per trovare tracce che possano aiutare le indagini: l'ipotesi più verosimile è che il ladro abbia forzato una porta o una finestra e si sia trovato davanti il domestico; a quel punto, l'avrebbe aggredito, mettendogli le mani al collo e uccidendolo. Conferme a questa possibile dinamica dovranno arrivare anche dall'autopsia.