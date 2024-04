Inter campione d’Italia, la diretta della festa: piazza Duomo invasa dai tifosi

Milano, 22 aprile 2024 – La festa è esplosa dopo cinque minuti di recupero e un finale tesissimo e interminabile. I tifosi nerazzurri hanno iniziato a cantare "I campioni dell'Italia siamo noi" in tutti i settori dello stadio, tranne al secondo blu, rapidamente svuotato dalla Curva Sud.

Migliaia di tifosi sono arrivati subito dopo il fischio finale in piazza Duomo, letteralmente invasa dai colori nerazzurri. Dalla piazza sono anche partiti i fuochi d’artificio. Tutte le strade della città verso il centro sono invase dalle auto con bandiere interiste.

Fuochi d'artificio in piazza Duomo

Sul fronte della sicurezza, i responsabili dell'ordine pubblico stanno aspettando di capire cosa intendano fare gli ultrà della Curva Nord: l'ipotesi è che possano muoversi in corteo dallo stadio per raggiungere largo Cairoli, dov'è in programma l'appuntamento con tutti i tifosi nerazzurri.

In caso di corteo, gli agenti presidieranno gli snodi del possibile tragitto, che potrebbe attraversare viale Monte Rosa e la zona di Pagano, prima di arrivare nell'area del Castello.