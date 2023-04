Inter-Benfica, scontri tra polizia e un centinaio di tifosi portoghesi: 5 agenti feriti

Milano – Il servizio di ordine pubblico predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi in occasione della partita di questa sera Inter-Benfica è intervenuto nelle vie limitrofe lo stadio Meazza, circa 50 minuti prima del calcio d’inizio per un tentativo di aggressione ai danni di alcuni tifosi interisti da parte di un centinaio di tifosi del Benfica.

Verso le 20.15 nei pressi del bar Chiringuito, i tifosi portoghesi sono stati intercettati dalle forze dell’ordine che hanno scongiurato l’azione violenta, venendo allo scontro con i facinorosi. Cinque agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti, rendendo necessario l’intervento di personale sanitario: tre trasportati in codice giallo e due in verde in ospedale.

Il bilancio conclusivo è di 19 tifosi portoghesi denunciati e accompagnati in Questura, di un cittadino croato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trovato in possesso di due ordigni artigianali e di complessivi 22 Daspo emessi dal Questore Petronzi di cui due per un anno, 19 per tre anni e uno per la durata di 5 anni, tutti a carico di tifosi denunciati in occasione di atti di violenza su persone o cose nell’ambito di manifestazioni sportive.

Invece all’interno dello stadio alcuni tifosi del Benfica, dal terzo anello blu, hanno lanciato 4 o 5 fumogeni nel settore sotto di loro, occupato dai supporter interisti. Lanci che, fortunatamente, sembrano non avere avuto conseguenze per i presenti sugli spalti del Meazza, con diversi tifosi che tuttavia si sono allontanati dalla zona dell'impianto più vicina al settore in cui sono presenti circa 3.500 portoghesi.