Insieme per la Terra: il Parco Nord in festa tra musica e passeggiate

Una domenica davvero speciale per il Parco Nord Milano: ben 40 anni fa ci fu il primo rimboschimento. Era il lontano 1983; da quell’esperimento è nata una storia naturale che è arrivata fino ai giorni nostri con una vera e propria foresta urbana, a nord della metropoli milanese. Domani, in occasione della Giornata "Insieme per la Terra", l’Ente Parco Nord festeggerà l’importante anniversario con un ricco calendario di eventi, partendo da Cascina Centro Parco, con ingresso da via Clerici 150.

Alle 11 in programma l’incontro pubblico dal titolo "40 anni dal primo albero piantato" con Francesco Borella, progettista e primo direttore del Parco Nord, Paolo Lassini, dirigente dell’Agenzia regionale delle foreste nel 1983, e Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano.

Seguiranno: alle ore 12.30 la risottata conviviale e alle ore 14.30 il Quartetto Swing concert. Dalle ore 15.30 sono state organizzate le visite al Museo "La Casa del Parco" e alle 16 la passeggiata nella foresta "Forest bathing".

Tutte queste attività sostengono la campagna "Insieme per la Terra", promossa dal Parco Nord Milano che ha un preciso obiettivo: l’acquisto e la riqualificazione di 18 ettari di nuovi terreni.

Per informazioni, visitare il sito: www.parconord.milano.it.

G.N.