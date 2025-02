Olimpiadi, ecco i pacchetti vip. Stallone e Cruise come “guide“. A San Siro Bill Gates e i principi

Da Sylvester Stallone come guida sulle Alpi protagoniste del film “Cliffhanger“ a Tom Cruise pronto a una “Mission Impossible“ fino alla sciatrice Lindsey Vonn nel ruolo di madrina sulle piste di gara. L’elenco dei vip attesi in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 inizia a riempirsi e i visitatori più facoltosi stanno già acquistando pacchetti che li vedranno a diretto contatto con le star di Hollywood o con i fuoriclasse e le fuoriclasse dello sci alpino. Se avete qualche euro (o dollaro) a disposizione, potete andare a curiosare sul sito di On Location, il fornitore ufficiale ed esclusivo dell’hospitality legata ai Giochi invernali che inizieranno il 6 febbraio del 2026 con la cerimonia inaugurale allo stadio di San Siro, a cui saranno presenti personaggi come Bill Gates e il principe dell’Isola di Tonga.

Anticipazioni svelate ieri mattina da Emilio Pozzi, manager director di On Location, giunto alla sua 15esima Olimpiade: "Per i nostri pacchetti abbiamo a disposizione 175 mila biglietti su un totale di 1,2 milioni di tagliandi per le gare a Cinque Cerchi. Ci stanno contattando persone da 60 Paesi". Intanto, dal 6 febbraio (a un anno dall’evento) a ieri, "sono stati venduti 300 mila ticket", fa il punto il presidente della Fondazione Milano-Cortina e del Coni Giovanni Malagò, seduto al fianco della madrina olimpica Federica Pellegrini ("I Giochi 2026 possono arrivare ai livelli di hospitality degli eventi sportivi degli States").

Pozzi, intanto, racconta di "pacchetti da 300 euro a migliaia di euro. Il pacchetto più esclusivo è stato già venduto". Al modico prezzo di... "È “imprezzabile“. Offre delle cene molto particolari, delle sciate sulle piste olimpiche con alcuni atleti, viaggi in elicottero, entrate in alcuni musei in particolari orari. I grandi personaggi hanno già acquistato i loro pacchetti esclusivi. Quali vip? Dalla Bill Gates Foundation, che sempre porta i suoi ospiti alle Olimpiadi, al principe dell’isola di Tonga, che ha comprato un pacchetto eccezionale, a partire dal Meazza".

Non solo. I pacchetti più esclusivi prevedono sciata la mattina, pranzo in baita e un percorso pomeridiano legato all’evento olimpico. È Pozzi a svelare che ci sarà anche un tour sulle Alpi dov’è stato girato “Cliffhanger. L’ultima sfida“ con Sylvester Stallone, che spiegherà ai fortunati acquirenti del pacchetto com’è stato girato il film. Ma da dove arrivano i vip? "Moltissimi dagli Stati Uniti e dal Canada, a causa delle partite di hockey su ghiaccio – risponde il manager di On Location –. Ma anche da Germania, Giappone e Corea del Sud. Le Olimpiadi italiane avranno un eccezionale riscontro turistico. Vedere Milano durante i Giochi sarà tutta un’altra cosa. Le notte bianche meneghine saranno eccezionali. La Clubhouse 26 Milano sarà all’interno dei Dazi di fianco all’Arco della Pace. In più ci saranno le “Case“ delle varie nazioni. Aspettiamo Casa Russia, se finisce la guerra. Lo chef olimpico? Carlo Zarri". Pozzi osserva che "le Olimpiadi diffuse sul territorio per gli organizzatori sono un problema, per noi di On Location, invece, una grandissima opportunità. Poter portare gli ospiti in tour da Venezia a Verona passando per Cortina e Livigno è una bellissima idea. E Milano si sta preparando molto bene a ospitare tutti questi visitatori. La nuova Arena a Santa Giulia sarà un meraviglioso palazzetto, uno dei fiori all’occhiello della città, e ospiterà i giocatori di hockey dell’Nhl". Il manager prevede "qualche sorpresa" alla cerimonia a San Siro: "Nello stadio sarà realizzato qualcosa che renderà più ospitale l’impianto. Noi, come On location, abbiamo 9 mila biglietti solo per questo evento. C’è una grande richiesta a livello internazionale. La location per i giovani, invece, sarà Livigno, per le gare di snowboard e free stile".

Il sindaco Giuseppe Sala, intanto, è d’accordo su uno stop agli scioperi durante le Olimpiadi: "Avrebbe senso. Anche perché non si tratta di un periodo così lungo: poche settimane". Malagò è sulla stessa linea: "Se uno fa degli accordi sindacali nell’interesse di tutti, l’Italia fa la migliore figura possibile".