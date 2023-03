Ingegneri fragili: al Politecnico di Milano è boom di sedute di psicoterapia

Il politecnico di Milano

Milano, 11 marzo 2023 – Nell’università degli ingegneri 150 studenti bussavano al servizio psicologico appena aperto, il PoliPsi. Correva l’anno 2017. Sono diventati 600 nel 2020, 1.286 nel 2.021 e 1.430 nel 2022, quando ha chiesto l’accesso ai programmi anche una settantina di dottorandi. Oggi sono 4.500 le sedute psicoterapeute offerte dal Politecnico di Milano in un anno. Segnale dell’aumento delle “fatiche“, ma anche di una consapevolezza maggiore. "L’obiettivo ora è intercettare anche chi non ha la forza di chiedere aiuto, allargando le iniziative a tutta la comunità del Politecnico e creando pratiche da esportare sul territorio", spiega Licia Sbattella, mente e anima del PoliPsi. Docente del dipartimento di Informatica, bioingegnera specializzata nell’analisi del linguaggio e della voce, è anche psicologa e psicoterapeuta; già delegata del rettore per le disabilità, è delegata dalla rettrice Donatella Sciuto al supporto psicologico. A 40 anni ha preso seconda laurea e specializzazione, mettendole poi al servizio del suo ateneo, creando un servizio che mancava a un’università tecnica che non ha dipartimenti di psicologia o medicina. Due le linee d’intervento di PoliPsi: la prima dedicata al sostegno psicologico nello studio e nell’orientamento, la seconda al supporto psicologico e psicoterapeutico, per rispondere a difficoltà personali sempre più...