Infortunio sul lavoro, esce il cloro da una tanica: autista in ospedale

Fuoriuscita di cloro in soluzione al 12% da una tanica e l’autista di una ditta esterna in ospedale per accertamenti. Infortunio sul lavoro ieri mattina a Rho. È successo ieri mattina, attorno alle 10.15 in via in Sesia a Rho, all’interno di un un magazzino di stoccaggio dell’azienda Gls. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificata la fuoriuscita di cloro da una tanica di 5 litri collocata all’interno del deposito. È rimasto coinvolto l’autista di una ditta esterna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, oltre a tre squadre di vigili del fuoco e ai carabinieri di Rho. Dopo le prime cure mediche sul posto l’autista è stato portato in codice giallo al Niguarda di Milano per accertamenti. I pompieri hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza la struttura. Rilievi e indagini da parte degli inquirenti per capire cosa sia accaduto e per accertare che siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ro.Ramp.