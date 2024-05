Informagiovani itinerante: serie di 3 eventi

L’Informagiovani itinerante arriva ad Arese. Il progetto prevede tre incontri gratuiti, rivolti ai giovani tra i 16 e i 29 anni, per aiutarli nella ricerca attiva del lavoro. Gli incontri si svolgeranno l’8, il 15 e il 22 maggio dalle 16.30 alle 19.30 al centro civico Agorà di via Monviso 7. L’Informagiovani itinerante rientra nell’ambito di Pro, acronimo di Protagonismo radioweb orientamento, un progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani“ finalizzato a sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale. L’obiettivo è accompagnarli nella fase di transizione dalla scuola al lavoro, supportandoli nel percorso di orientamento e ricerca professionale. Spesso nella ricerca di un lavoro i giovani utilizzano strumenti superati, scrivono curriculum poco efficaci o fanno tutto da soli perché non sanno a chi chiedere. Per partecipare è necessario iscriversi contattando i seguenti riferimenti: virginia.daquaro@aei.coop – 327 138 8860. Ro.Ramp.