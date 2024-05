Infaticabili volontari Auser: "Destinateci il 5x1000. Così amplieremo i servizi"

Auser Novate è pronto a crescere e per farlo propone ai cittadini e ai propri iscritti una collaborazione per fornire sempre più servizi alle persone anziane e non solo. Il gruppo di 56 volontari durante il 2023 ha svolto 3.670 servizi di accompagnamento, percorrendo più di 80mila chilometri. Sono tante anche le attività di formazione, di aggregazione e di svago come i corsi educazionali e ludici di yoga, pittura, inglese, computer, memoria, giochi di carte, balli di gruppo, corso di maglia, tour, soggiorni estivi e gite. "La sfida che ci attende per l’anno 2024 è quella di superarci, di essere sempre più performanti alla richiesta di supporto che il nostro territorio ci chiede. Uno sforzo imponente che vede coinvolta tutta la rete associativa", spiega il presidente Auser Novate Giuseppe Plumari. Anche nei difficili mesi dell’emergenza sanitaria del Covid-19, che ha costretto a casa milioni di italiani e colpito duramente i cittadini più fragili, i volontari Auser sono stati in campo con coraggio e determinazione, portando sostegno e aiuti concreti agli anziani soli e fragili, alle famiglie più in difficoltà.

Le spese però sono alte e non è facile continuare a offrire servizi gratuiti a chi ne ha bisogno. "Per questo vogliamo informare i cittadini della possibilità di devolvere il 5x1000 ad Auser, un tangibile segno di fiducia nei nostri confronti e un’opportunità importante per contribuire al sostegno delle nostre attività e per permetterci di restituire a molte persone il diritto a una vecchiaia dignitosa. Questa scelta non comporta alcuna spesa per le persone ed è possibile sottoscriverla anche se non si presenta il modello 730", continua Plumari. L’associazione si trova a Novate ed è disponibile per un supporto informativo in via Repubblica 15 e il venerdì dalle 10 alle 12 anche telefonicamente al numero 340.0052288. Davide Falco