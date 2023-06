Incidente sull'autostrada A4: due morti e cinque feriti nello schianto tra due auto e due mezzi pesanti

Rho (Milano) – Un drammatico incidente oggi, 8 giugno 2023, poco dopo le 12 ha causato due morti e cinque feriti, di cui tre in ospedale. Lo schianto si è verificato sulla A4 Torino Venezia nel tratto tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa A50 (Tangenziale Ovest).

La dinamica è ancora da ricostruire, ma sembra che nello schianto siano rimasti coinvolti quattro veicoli: due mezzi pesanti e due automobili. Le vittime – morti sul colpo – sono due persone che erano a bordo, come passeggeri, di una delle automobili. I feriti sono: una donna di circa 50 anni, conducente della stessa auto delle vittime, che è in codice rosso al San Gerardo di Monza con traumi alla testa, al torace, all’addome e al bacino; un uomo di circa 55 anni, anche lui passeggero della stessa auto, in codice giallo all’ospedale di Legnano con traumi alla testa, alla schiena e al bacino; una donna di 37 anni, conducente della seconda auto, in codice giallo al San Carlo con traumi al torace e alla schiena. Gli autisti dei mezzi pesanti sono stati valutati sul posto ma non sono stati portati in ospedale.

Grosso il dispiegamento di soccorritori: elisoccorso, automedica, tre ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi e la viabilità.

Notizia in aggiornamento