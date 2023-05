Incidente stradale alla barriera della Ghisolfa: 4 feriti, code e traffico in tilt verso Milano

Rho, 29 maggio 2023 - Maxi tamponamento questa mattina sulla A4 Milano - Torino tra la barriera di Ghisolfa e la tangenziale ovest, in direzione Milano. E' successo pochi minuti prima delle nove. Per cause ancora in corso di accertamento quattro auto e due camion si sono scontrati, sette le persone rimaste coinvolte, quattro i feriti tra cui un uomo e una donna in condizioni gravi, che sono stati trasportati rispettivamente all'Humanitas di Rozzano e al Niguarda di Milano in codice rosso.

Secondo le prime informazioni sarebbero il conducente e il passeggero dell’auto che è rimasta intrappolata tra i due mezzi pesanti. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale che ha eseguito i rilievi sul posto. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto i due feriti gravi dalle lamiere della loro auto.

Gli altri due feriti sono stati accompagnati con un codice giallo al San Carlo e un codice verde al Sacco di Milano. Traffico in tilt e lunghe code sull'autostrada. Alcune carreggiate sono state chiuse al traffico per permettere le operazioni di soccorso e in pochi minuti si sono creati tre chilometri di coda in direzione Milano.