Incidente mortale sull'A4 tra Pero e viale Certosa: la vittima aveva 25 anni

Pero (Milano) 29 maggio 2023 – Un 25enne è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale sull'autostrada A4 Milano Venezia, nel tratto urbano tra Pero Fiera Milano e l'uscita di viale Certosa.

L’incidente

E' successo poco dopo le 16.30 in direzione del capoluogo lombardo. Secondo una prima ricostruzione il 25enne era alla guida di un furgoncino quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un mezzo pesante, carico di bombole d'ossigeno, che lo precedeva. L'impatto è stato devastante, quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte le lamiere accartociate del furgoncino e all'interno il conducente.

I soccorsi

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno estratto il corpo dall'abitacolo e l'équipe sanitaria del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 50enne, che è stato accompagnato in ospedale in codice verde sotto chock. Per consentire le operazioni di soccorso alcune carreggiate sono state chiuse al traffico. Sull'arteria stradale si sono formate code chilometriche. Il tratto in questione, infatti, è sempre trafficato e l'incidente mortale, in un'ora di punta, ha mandato in tilt l'autostrada.