Indeterminato per 4 vigilanti Società di sicurezza cerca 4 guardie giurate a Liscate (Mi) per lavoro a tempo indeterminato, full time su turni. Requisiti: titolo di Guardia particolare giurata, porto d'armi, esperienza, patente B e automuniti. Retribuzione di 20.000 euro annui. Per info: Afolmet.it.