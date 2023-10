Indagini sui parcheggi al Forum. Presidio per legalità e trasparenza

Domenica di protesta ad Assago con i consiglieri comunali di opposizione e i sostenitori di Pd e 5 Stelle in piazza davanti al Comune per chiedere trasparenza dopo i fatti relativi ai parcheggi. "A seguito di quanto emerso sulla stampa in relazione alle indagini che toccano l’amministrazione comunale del centrodestra chiediamo che venga fatta luce e che venga garantita la legalità e la trasparenza in Comune tramite la convocazione di un consiglio comunale straordinario e l’istituzione di una apposita commissione consiliare che svolga un audit sugli appalti dell’ente – spiegano i promotori del presidio, Roberto Murolo, Domenico Raimondo e Simona Piccolo –. Ma ancora non abbiamo avuto nessun cenno di risposta". Sulla vicenda torna anche il consigliere regionale Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: "I parcheggi del Mediolanum Forum sono a tutti gli effetti la porta di ingresso di eventi che attirano persone da tutta Italia. Pensare che per migliaia di queste persone il primo contatto con la città possa essere stata una truffa rappresenterebbe un biglietto da visita che di certo non rende onore ad Assago, a Milano e alla Lombardia. Mi unisco al ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno messo fine a tutto questo. Rinnovando al nostro consigliere comunale tutto il supporto del gruppo regionale". Intanto il sindaco Lara Carano ribadisce la fiducia nell’operato dei suoi collaboratori e nell’operato della magistratura. L’attività prosegue e per ora il vicesindaco Mario Burgazzi resta al suo posto. I carabinieri si erano presentati in Comune per l’appalto dei parcheggi comunali di servizio al Forum di Assago a alla metropolitana del Comune di Assago. L’indagine ha portato a due misure cautelari a carico di due gestori accusati di aver messo in piedi un giro di ticket falsi. Nella vicenda è indagato per turbativa d’asta relativamente ad alcuni appalti risultati ad affidamento diretto, anche il vicesindaco Mario Burgazzi.