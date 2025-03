Incursioni nel pianeta giovani: un vero “Caos”

Interpreta il caos esistenziale dei giovani di oggi con percorsi, incursioni e performance. È lo spettacolo “Caos“ in programma sabato 29 al Teatro di Lucernate di Rho. Lo spettacolo nasce dal coinvolgimento di attori e attrici del Teatro dell’Armadillo che hanno fatto esperienza del Tunnel del Caos Esistenziale, un allestimento immersivo che è stato realizzato nell’ambito delle attività delle politiche giovanili del Rhodense per ingaggiare e coinvolgere il giovani del territorio.

Il Tunnel del Caos Esistenziale è un’esperienza immersiva e inedita di pochi minuti che permette di percepire la condizione di disorientamento e confusione che possono sperimentare le persone giovani. I ragazzi e le ragazze della scuola di recitazione del Teatro dell’Armadillo hanno attraversato singolarmente il Tunnel e poi elaborato in gruppo l’esperienza fatta.

Il risultato di questo percorso che è iniziato lo scorso ottobre è lo spettacolo Caos. In scena non ci sarà la “storia” di un personaggio, ci saranno “quadri emotivi” vissuti personalmente dagli attori che hanno attraversato il Tunnel e presentati con forme espressive differenti. Lo spettacolo sarà distribuito all’interno dello spazio teatrale dove, se vorrà, lo spettatore potrà fare a sua volta l’esperienza del Tunnel.

"Il Teatro dell’Armadillo, con questo spettacolo, offre un’occasione unica per comprendere e dare voce al disorientamento che molti giovani vivono oggi - afferma Paolo Bianchi, assessore alle Politiche sociali e ai giovani - Grazie ai codici del linguaggio teatrale, l’esperienza del Tunnel del Caos Esistenziale si trasforma in un racconto collettivo che coinvolge direttamente il pubblico in modo emozionante".

Il cast è composto da Alessandro Coniglione, Letizia Cozzi, Sara Ferrari, Anna Ferrari, Claudia La Cava, Giulia Miracapillo, Andrea Papucci, Francesca Rizzo, Silvia Stasi, Domenico Tomasino, Gabriele Vismara. Il Caos andrà in scena per 90 minuti alle 16 e alle 18. La partecipazione allo spettacolo è gratuita ma occorre registrarsi scrivendo a prenotazioni1.armadillo@gmail.com.

Roberta Rampini