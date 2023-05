Due incidenti sull’A8, feriti quattro giovani: gravissima ragazza di 24 anni

Milano – Quattro persone sono rimaste ferite in due diversi incidenti avvenuti la scorsa notte sulla A8 poco prima e poco dopo la barriera di Milano. Entrambi sono avvenuti attorno alle 4.20 in direzione Varese.

La più preoccupante è una ragazza di 24 anni, trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Quadro clinico più tenue per due donne di 27 e 30 anni e un uomo di 27, accompagnati al San Carlo e al Sacco non in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica a cui sta lavorando la Stradale.

Lievi i rallentamenti a causa dell'orario di bassa affluenza ma i rilievi potrebbero protrarsi nel corso della mattinata causando un restringimento di carreggiata.