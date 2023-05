Travolte e uccise al casello dell’A4, la perizia: “Guidatore incapace di intendere e di volere”

Milano, 22 maggio 2023 – E’ arrivata la conferma. La perizia psichiatrica ha dichiarato che “non era in grado di intendere e di volere” il guidatore italo-marocchino di 39 anni che lo scorso 18 febbraio ha travolto e ucciso Laura Amato e Claudia Turconi al casello della Ghisolfa, sulla A4. L’uomo è attualmente indagato per omicidio colposo plurimo.

La perizia, stilata dallo psichiatra Raniero Rossetti, è stata discussa in tribunale questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Ileana Ramundo, al pubblico ministero Paolo Filippini – che rappresenta l’accusa – e agli avvocati dell’indagato e dei familiari delle vittime, insieme ai consulenti nominati dalle parti. L’uomo sarà ricoverato in una Rems.

Nei mesi scorsi il giudice aveva applicato una misura di sicurezza per pericolosità sociale, con obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Piacenza e libertà vigilata per un anno.

Il 16 febbraio ha avuto una crisi, è arrivato all'ospedale di Piacenza dal quale, però, si è allontanato. È ricomparso il giorno dopo all'aeroporto di Malpensa. Vedendo le sue condizioni, è stato accompagnato al presidio medico dove gli sono state somministrate gocce di un farmaco con benzodiazepine. È stato, poi, portato all'ospedale di Gallarate, ma anche da là se ne è andato. Ha chiamato un cugino e si è fatto portare a riprendere la macchina a Malpensa. Si è fermato in una piazzola di sosta e ha ripreso a guidare fino allo schianto.

Le indagini della polizia stradale di Novara non hanno trovato alcun nessun segno di frenata: l'auto dell’italo-marocchino, che quella notte viaggiava a quasi 150 chilometri orari, ha investito in pieno l’auto delle due donne. L'uomo era poi risultato positivo a cannabis e benzodiazepine ed era in cura da anni con una diagnosi di “disturbi psicotici”.

I filmati di sorveglianza, registrati dalle telecamere della rete autostradale, sono serviti agli investigatori della polizia di Stato per ricostruire con precisione la dinamica dell'evento e attribuirne con certezza la responsabilità al conducente della Lancia Musa. Nel video si scorge l'auto di Laura Amato e Claudia Turconi mentre viaggia a velocità ridotta per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio. Poco dopo si nota l’altro veicolo, lanciato a velocità sostenuta, colpire violentemente da dietro, il mezzo occupato dalla due donne, senza che ci sia alcun accenno di rallentamento da parte del 39enne. La clip si conclude con un fotogramma tragico: la Y su cui si trovavano Laura e Claudia viene proiettata in avanti per diversi metri.