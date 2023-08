Incidente Tangenziale Ovest Milano, scontro tra moto e furgone: grave motociclista di 51 anni. Code fino a 5 km

Milano, 2 agosto 2023 – Un motociclista di 51 anni è rimasto ferito nell’incidente avvenuto stamattina, intorno alle 11.30, sulla A 50 Nord - Tangenziale Ovest di Milano. Lo scontro, tra la moto e un furgone, è avvenuto all’altezza dell’uscita 7 SS35 Pavia Ticinese - A7 Famagosta Assago. Nell’impatto il centauro ha riportato un trauma cranico, e diversi traumi a volto, torace, bacino e gambe. Sul posto sono intervenuti i soccorritroi dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza con due ambulanze, automedica ed elisoccorso e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda.

Non si è reso invece necessario il trasporto in ospedale per il conducente del furgone, un uomo di 23 anni che è stato valutato sul posto dal personale sanitario. Parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi con le inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare. Sulla tangenziale si sono formate lunghe code fino a 5 km in direzione dell’allacciamento con l’autostrada A8.