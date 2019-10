Milano, 21 ottobre 2019 - Una giovane donna di 36 anni e un uomo anziano, non ancora identificato, sono morti sul colpo in seguito a un incidente avvenuto poco prima delle 16 sulla Tangenziale Est, tra l'innesto della Nord e l'uscita di Cascina Gobba, in direzione sud.

Due auto, forse a causa del maltempo, si sono scontrate con un tir e un furgone e una delle due vetture è rimasta schiacciata contro il guarda rail. Nell'impatto è rimasto ferito anche un ragazzo di 26 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele con diversi traumi. La tangenziale è stata chiusa fino all'uscita di Lambrate e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e il personale del 118.