Violento incidente frontale a Salò: tre fratellini feriti, due sono in codice rosso

Salò (Brescia), 18 aprile 2025 – Drammatico incidente stradale, oggi 18 aprile intorno alle 12.30, a Salò. In via Europa, per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri di un’auto con a bordo tre fratellini e un adulto, sembra lo zio.

Si tratta di una bambina di 11 anni, che ha rimediato un trauma cranico ed è stata portata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia; sempre in codice rosso una bambina di otto anni con trauma cranico e al volto. Non sarebbero in pericolo di vita.

In codice giallo all’ospedale di Desenzano un maschietto di sei anni. Nello stesso ospedale e in codice giallo un uomo di 39 anni.

Durante i rilievi la strada è stata chiusa al traffico. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la direttrice Tormini-Desenzano, deviando il traffico nel centro di Salò. Pesanti le ripercussioni sul traffico.