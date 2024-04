Corso di Porta Vittoria: va a sbattere in scooter contro il tram, è grave

Milano, 14 aprile 2024 – Incidente fra uno scooter e un tram: una ragazza finisce in ospedale. Una giovane di 26 anni è rimasta ferita in modo serio ieri sera, sabato 13 aprile, scontrandosi in sella alla sua due ruote contro un tram in corso di Porta Vittoria a Milano.

Rilievi su un incidente che coinvolge un tram (Archivio)

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, chiamati da alcuni testimoni, in particolare i passeggeri del tram. Secondo una prima parziale ricostruzione dell’accaduto – i rilievi sono affidati agli agenti della polizia locale – la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando sui binari. Forse per colpa del dislivello che divide la corsia preferenziale per i tram dal resto della carreggiata. Ruzzolata per circa cinque metri, la giovane è andata a sbattere contro il tram.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la ragazza è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, avendo rimediato traumi su tutto il corpo.