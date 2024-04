Muore mentre torna dal lavoro. Fatale il frontale con un’auto. Il conducente positivo all’alcol

PADENGHE (Brescia)

Tragedia nella serata di venerdì a Padenghe, lungo laSp572 Desenzano-Salò. Poco prima delle 22 all’altezza del vivaio Cherubini, Stefano Piergallini, 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, residente a Salò, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro in sella al suo scooter quando, quasi alle porte di Moniga, è stato coinvolto in un impatto fatale con una BMW Serie 3. L’impatto è stato così violento da causare la morte istantanea di Piergallini. L’autista della BMW 3 Series, che stava eseguendo un sorpasso e che è andato a finire contro la moto del salodiano, è stato sottoposto al test dell’alcol. Il risultato è positivo. La patente di guida gli è stata sospesa e l’auto posta sotto sequestro. Lo scontro tra la vettura e lo scooter è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto coinvolta nel sorpasso si è scontrata frontalmente con lo scooter, trascinandolo poi per diversi metri. I testimoni hanno fatto riferimento anche a un terzo veicolo coinvolto nell’incidente, che sembra non si sia nemmeno fermato. Al momento, le circostanze riguardanti il coinvolgimento di questa terza vettura rimangono ancora da chiarire. Stefano Piergallini era una figura conosciuta e amata nella comunità del Garda. Il padre del giovane ha gestito per anni il bar della Pretura, mentre suo nonno aveva una rinomata pasticceria a Cunettone di Salò. La comunità di Desenzano del Garda e di Salò si sono strette attorno alla famiglia dello sfortunato lavoratore, noto per la sua gentilezza e disponibilità.

Milla Prandelli