Incidente a Pero, violento scontro tra auto e moto: grave motociclista di 25 anni

Pero (Milano), 18 giugno 2025 – Un motociclista di 25 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pero. È successo pochi minuti dopo le otto e trenta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, il centauro in sella alla sua moto stava percorrendo la via Keplero quando si è scontrato con un furgoncino.

Incidente tra auto e moto a Pero (Milano) (foto Spf/Ansa)

L'impatto è stato violento, il giovane è sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di alcuni metri finendo sull'asfalto. Immediata la telefonata alla centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Le condizioni del 25enne sono apparse subito molto gravi. Quando i soccorritori sono arrivati in via Keplero, il motociclista era immobile sull'asfalto.

Dopo le prime cure mediche sul posto è stato accompagnato con l'elisoccorso al Niguarda con un trauma cranico e in altre parti del corpo. Il conducente del furgoncino, un 55enne, ha riportato ferite meno gravi ed è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano in codice giallo. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.