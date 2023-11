Incidente nella galleria del metrò. Linea rossa “spezzata“ per 11 ore

La circolazione dei treni lungo la tratta Cairoli-Pasteur della prima linea della metropolitana è stata sospesa per buona parte della giornata di ieri a causa di un incidente avvenuto in galleria, prima dell’alba, durante alcuni lavori di manutenzione ordinaria. Nel dettaglio, intorno alle 4 del mattino di martedì, uno dei mezzi di cantiere utilizzati per i lavori – per l’esattezza un caricatore ferroviario dotato di braccio meccanico – nel fare manovra ha impattato contro uno dei pilastri che sostengono il tunnel della metropolitana danneggiandolo significativamente. L’incidente è avvenuto in prossimità della stazione di Palestro. Atm ha quindi ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza per consentire l’avvio della circolazione e, anzi, nella tratta compresa tra le stazioni di Cairoli e Pasteur le corse dei treni sono rimaste sospese fino alle 17.30. Inevitabile l’attivazione di 40 bus sostitutivi che coprissero il percorso non più servito dai treni della rossa. Inevitabile anche il sovraffollamento alle fermate e a bordo dei bus-navetta, soprattutto nelle ore di punta del mattino. Non bastasse ieri sera, allo stadio di San Siro, era in programma la partita tra il Milan e il Borussia Dortmund, una partita valida per la Champions League, una partita da 70mila spettatori: un fatto che rischiava di rendere ancora più complicata la gestione della mobilità, del traffico e dell’ordine pubblico in città. Proprio per questo Atm si è posta l’obiettivo di concludere la messa in sicurezza della galleria in tempo utile per consentire ai tifosi rossoneri di raggiungere lo stadio servendosi della metropolitana rossa. Obiettivo centrato: alle 17.30 i treni hanno ripreso a correre su tutta la linea.

Questo il comunicato diramato in mattinata da Atm: "Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza. Per questo motivo la linea M1 è interrotta tra Cairoli e Pasteur e i treni sono sostituiti da bus, che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus sostitutivi notturni NM1. Tutte le squadre di Atm sono fin da subito al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile". Un lavoro non immediato. Stando a quanto ricostruito, si è dovuto recuperare alcuni materiali utili ai lavori dal deposito Atm di Precotto, altri li si è dovuti far arrivare per l’occasione. Atm ha quindi progettato un nuovo pilastro, stavolta in acciaio, che sostituisse quello danneggiato, in cemento. Per la progettazione e il collaudo è stata chiesta consulenza a Piergiorgio Malerba, ingegnere strutturista del Politecnico, lo stesso che ha fatto da consulente alla procura di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. Tutte operazioni che hanno richiesto tempo. Alle 14 Atm ha riaperto la stazione di Loreto in modo da garantire l’interscambio con la M2. Poco prima delle 17 l’annuncio del sindaco Giuseppe Sala: "La M1 dovrebbe tornare a funzionare dal tardo pomeriggio in avanti, prima della partita". A distanza di mezz’ora, la conferma di Atm: "Le nostre squadre hanno sostituito il pilastro danneggiato progettandone uno nuovo in acciaio nel minor tempo possibile. La circolazione dei treni è garantita sull’intera linea. La sicurezza dei viaggiatori è prioritaria".