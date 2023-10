Incidente in A8, non ce l’ha fatta Sara Basilico: la 22enne di Vanzago è morta in ospedale

Non ce l’ha fatta Sara Basilico, la 22enne di Vanzago coinvolta venerdì in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A8. La giovane, dopo aver lottato per quattro giorni in un letto dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era stata ricoverata in condizioni disperate, si è arresa ieri.

L’incidente aveva coinvolto due vetture: quella su cui viaggiava Sara si era ribaltata sbalzando la ragazza fuori dall’abitacolo. Un’altra donna di 39 anni, alla guida dell’altra vettura, era invece stata soccorsa senza però che si sia reso necessario il ricovero in ospedale.

Il tragico schianto è avvenuto qualche minuto prima delle 16 nel tratto dell’autostrada A8 compreso tra l’uscita Fiera e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese: la ragazza, soccorsa dai sanitari di Areu, era sin da subito stata considerata in condizioni particolarmente critiche. La ventiduenne era su una vettura guidata da una donna di 38 anni, che è rimasta ferita in maniera non grave.

Terribile la dinamica dello scontro: la vettura occupata dalla 22enne era letteralmente decollata per ricadere su una fiancata: la ragazza era stata così sbalzata fuori dall’abitacolo e scaraventata a diversi metri di distanza dal punto dell’incidente.