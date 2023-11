Incidente sul lavoro a Pessano con Bornago: operaio folgorato, è grave

Pessano con Bornago (Milano) – Un altro grave incidente sul lavoro nel Milanese, stamattina alle 8.30 un operaio è rimasto folgorato mentre collegava un quadro elettrico alla Albaplant, azienda che produce forni industriali, a Pessano con Bornago. L'uomo, 55 anni di Segrate, è stato trasportato al San Gerardo di Monza in gravissime condizioni. E' in pericolo di vita.

Il 31 ottobre un episodio simile si era verificato alla Felice Dania di Burago Molgora, a rimanere ferito dopo una scarica di 380 Volt, un tecnico 22enne del Ravennate, in Brianza per installare un macchinario per la lavorazione della carta. Il ragazzo si è s