Incidente in corso Magenta: auto ferma sul marciapiede si muove all’improvviso e travolge due passanti

Milano – L'auto ferma a motore acceso davanti a un passo carraio. Poi la macchina che si muove all'improvviso, per motivi ancora da accertare, e travolge due persone che stavano camminando sul marciapiedi, sbattendole contro il muro di un palazzo. L'incidente è avvenuto alle 17.40 in pieno centro, all'incrocio tra corso Magenta e via Nirone: secondo le prime informazioni, i due feriti, un trentatreenne e una cinquantunenne, hanno riportato traumi alle gambe e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale; nessuno dei due sarebbe al momento in condizioni gravi.

La dinamica

A bordo dell'auto, una Volkswagen Up elettrica, c'era una donna di 49 anni e il figlio di 9: la conducente, sotto choc per l'accaduto, è stata accompagnata in ospedale in codice verde. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la quarantanovenne si sarebbe fermata in quel punto per fare una commissione, ma all'improvviso la macchina sarebbe ripartita, finendo addosso ai due pedoni. L'ipotesi più probabile è che a provocare la ripartenza accidentale della macchina sia stata un'errata manovra col cambio automatico, anche se gli accertamenti degli agenti della polizia locale sono ancora in corso.