Corso San Gottardo, bambino investito finisce in ospedale: caccia all’auto pirata

Milano – Un bambino di 6 anni viene investito sulle strisce pedonali. L’auto non si ferma e prosegue la marcia. Il traffico si paralizza mentre passanti e altri automobilisti chiamano i soccorsi. La sequenza è avvenuta ieri mattina poco dopo le 8.20 in corso San Gottardo all’angolo con via Lagrange. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia locale subito intervenuta insieme al 118, il piccolo stava attraversando la strada sul suo monopattino, con a fianco la madre e il fratellino che si trovava dentro il passeggino. I tre erano sulle strisce pedonali e stavano passando da una sponda all’altra di marciapiede, dai numeri pari verso i dispari, verosimilmente diretti alla vicina scuola primaria di via Gentilino, quando un’auto ha urtato il bambino di 6 anni facendolo cadere a terra.

La persona al volante non si è fermata. Nel frattempo tutta la gente attorno si è preoccupata per il piccolo, che era a terra assistito dalla madre, cosciente ma dolorante per aver sbattuto la testa. In un lampo, in corso San Gottardo sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: dopo una prima valutazione dei soccorritori sul posto, il piccolo è stato accompagnato in codice giallo alla Clinca De Marchi in condizioni non preoccupanti, con una ferita superficiale al capo. La polizia locale ora è al lavoro per individuare il pirata della strada. Chiesta l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, così da accertare l’esatta dinamica e cogliere elementi utili a risalire all’automobilista che non ha soccorso il bimbo investito.

Intanto, anche i cittadini della zona lanciano un appello rivolto a chiunque abbia visto la scena e sia in grado di riportare informazioni alla polizia locale. Il messaggio è stato pubblicato poco dopo l’incidente sulla social street, pagina Facebook, “San Gottardo Meda Montegani“ dal fondatore Fabio Calarco: “Se qualcuno ha visto qualcosa, è pregato di mettersi in contatto con le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale (telefono 020208) che è intervenuta e che ha già raccolto delle testimonianze. Grazie”. Aggiunge che “il bimbo è stato portato in ospedale per una tac ma la situazione non sembrava grave”.

Decine i commenti. E tanti chiedono accorgimenti a quell’incrocio, “pericolosissimo – scrive un cittadino – e lo dico principalmente da automobilista che vi transita spesso. C’è un passaggio di pedoni elevatissimo, che spesso attraversano senza regole. Credo urga un semaforo, oltre che un ben maggiore rispetto delle regole da parte di tutti, senza nulla togliere alla responsabilità del pirata”.

Quella di avere un semaforo è una richiesta ricorrente: “È orrendo quell’incrocio, quando metteranno un semaforo? O aspettano che accada la tragedia?”, sottolinea un’altra utente. Ma c’è anche chi propende per attivare un servizio in strada negli orari di ingresso e uscita da scuola, “con un vigile” che presìdi l’attraversamento, “visto che tanti da via Lagrange raggiungono via Gentilino per andare a scuola”.