Scontro frontale a Longone al Segrino: un ferito grave. Auto distrutta nel violento impatto

Longone al Segrino (Como), 2 ottobre 2024 – Grave incidente questo pomeriggio a Longone al Segrino, sulla provinciale nel tratto di via Diaz, dove si sono scontrate frontalmente due auto. Due i feriti, il più grave un uomo di 91 anni, intubato e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese, e una ragazza di 26 anni, portata all'ospedale di Lecco.

Sul posto, verso le 15.30, sono intervenute le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Erba, che hanno subito messo in sicurezza le auto, e consentito ai soccorsi di intervenire per estrarre i feriti, stabilizzarli e affidarli ai colleghi per i trasporti.