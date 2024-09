Fa ribaltare un’auto e fugge: denunciato

Il pirata della strada è stato beccato grazie a un cittadino che ha avuto la prontezza, assistendo all’incidente, di fotografare la targa del veicolo, pochi istanti prima che il guidatore scappasse. Forse sapeva di essersi messo al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore a quanto consentito, come verificato dagli accertamenti della polizia locale intervenuta in pochi minuti. L’uomo, M.B. le iniziali, 49enne residente a Cesano, a bordo della sua Golf, invece di fermarsi a verificare le condizioni della donna al volante dell’auto che aveva urtato e fatto ribaltare, ha premuto sull’acceleratore per fuggire. L’incidente è avvenuto martedì sera all’incrociotra via Benedetto Croce e via Enrico De Nicola. La polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La conducente della Yaris, infatti, non ricorda nulla. Ha riportato ferite lievi ed è stata medicata dai sanitari sul posto. Grazie alla targa, gli agenti hanno rintracciato il pirata che ha ammesso le sue responsabilità. È stato denunciato, il veicolo sottoposto a fermo e la patente ritirata.