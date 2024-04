Milano, incidente tra auto in viale De Gasperi: gravissima donna

Milano – Grave incidente oggi, giovedì 18 aprile, in viale Alcide De Gasperi. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, all’altezza dell’incrocio con via Grosio. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Nello schianto è rimasta gravemente ferita una donna di 75 anni, che si trovava alla guida di una delle due vetture coinvolte nello schianto.

Come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sul posto sono intervenuti di mezzi di soccorso (una automedica, una auto infermieristica e una ambulanza), polizia locale e vigili del fuoco. La donna è stata soccorsa in condizioni critiche e portata in ospedale al San Carlo di Milano in codice rosso, con manovre di rianimazione in corso. L'altra persona coinvolta non ha riportato conseguenze.